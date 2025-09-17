Nazunaは、2025年10月7日(火)に開催されるWovn Technologies主催カンファレンス「GLOBALIZED by WOVN.io インバウンド 世界は、もっと日本を好きになる」にて、代表取締役・渡邊 龍一が登壇。 Nazuna 「GLOBALIZED」 Nazunaは、2025年10月7日(火)に開催されるWovn Technologies主催カンファレンス「GLOBALIZED by WOVN.io インバウンド 世界は、もっと日本を好きになる」にて、代表取締役・渡邊 龍一が登壇するこ