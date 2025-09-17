女優の橋本環奈（26歳）が、9月17日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“飲みに行ったら必ず食べるおつまみ”について語った。橋本はこの日、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、眞栄田郷敦と共に番組のインタビューに対応。関西の番組ということで、関西に来たときには欠かせない“関西グルメ”について質問を受ける。これに橋本は「串カツ食べたくなったりとか、お好み焼き行こうよ、