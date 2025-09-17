Game Source Entertainment(GSE)は、「Tokyo Game Show 2025」への出展を発表しました。 Tokyo Game Show 2025  開催日：2025年9月25日(木)から9月28日(日)まで開催時間：【ビジネスディ】9月25日(木) 10:00-17:009月26日(金) 10:00-17:00【一般公開日】9月27日(土) 9:30-17:009月28日(日) 9:30-16:30所在地：千葉市 幕張メッセブース所在地：ホール2-C08 Game Source Entertainment(GSE)は、