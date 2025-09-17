◆パ・リーグ楽天３ｘ―２日本ハム（１７日・楽天モバイル）４番・ＤＨのルーク・ボイト内野手が延長１１回２死一塁で、中堅手の頭上を越える適時二塁打。今季９度目のサヨナラ勝ちを呼び込んだ。２回に１点を先制されたが３回に追いつくと、続く４回１死一、二塁から６番・一塁の浅村栄斗内野手が左翼線へ適時二塁打を放って勝ち越した。先発右腕の内星龍投手は７回を投げて６安打１失点、１００球の力投。８回に登板した２番