１６日、五渓非遺園で、伝統的な竹編みで作られた帽子を試す観光客。（懐化＝新華社記者／陳思汗）【新華社懐化9月17日】中国湖南省懐化市鶴城区に5月に開園した「五渓非遺園」が、さまざまな無形文化遺産（非遺）に触れられる施設として関心を集めている。園内には仮想現実（VR）や拡張現実（AR）、ホログラフィーなど先端技術を活用した42種類の没入型体験プログラムが設けられている。懐化市は現在、この五渓非遺園を拠点