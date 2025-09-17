2025年9月15日(月・祝)、東京・代々木のデカトロンディストリビューションジャポン オフィスショールームにて、前日の男子10,000mで劇的なレースを制し金メダルを獲得した、フランス代表ランナーで、KIPRUN契約アスリートのジミー・グレシエ選手を招き、特別イベントが開催されました。 KIPRUN特別イベント ・日時：2025年9月15日(月・祝) 午後2時〜午後4時30分・会場：デカトロンディストリビューションジャポン