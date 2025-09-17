【地震情報 2025年9月17日】(23:50更新)21時55分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM4.7、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年9月17日】21時55分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM4.7、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はあ