◇「TREASUREBOXINGPROMOTION9」プロボクシング日本ミドル級最強挑戦者決定戦竹迫司登（ワールドスポーツ）《8回戦》細川チャーリー忍（金子）（2025年9月17日東京・後楽園ホール）元日本、東洋太平洋ミドル級王者の竹迫司登（34＝ワールドスポーツ）が元東洋太平洋、WBOアジア・パシフィック（AP）同級王者・細川チャーリー忍（41＝金子）に3―0判定勝ちし、再起に成功した。立ち上がりから接近戦で激しく打ち