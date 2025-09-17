EXILEが11月より約3年ぶり8度目の全国ドームツアーの開催に先駆け、ツアーキックオフイベント「EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT」を神奈川のラゾーナ川崎で開催しました。 【写真を見る】 【 EXILE 】ドーム級パフォーマー達が24年ぶりのショッピングモール降臨ファン・通行人が大興奮AKIRA「もう最高ですね」メンバーが登場すると会場に集まった約5000人のファンから一斉に黄色い歓声が飛びました