キングヌーの井口理さん人気バンド「KingGnu（キングヌー）」のボーカルの井口理さん（31）が17日、バンドの公式サイトを通じて結婚したと発表した。相手は「一般の方」としている。井口さんは「今後は今まで以上に気を引き締めて、より一層自分の活動と向き合っていきたい」とコメントした。「KingGnu」は4人組のロックバンドで、代表曲に「白日」など。井口さんは映画「ひとりぼっちじゃない」に主演するなど、俳優と