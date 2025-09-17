「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神の村上頌樹投手は、６回１失点の好投。１２勝目の権利を持ってマウンドを降りた。中盤のピンチで粘った。同点の五回、２死一、二塁のピンチを背負った。この場面、前の打席で適時打を許していた小園を見逃し三振に仕留めた。流れを引き寄せると、直後の六回、味方が３点を奪い勝ち越しに成功。その裏も走者を背負ったが、最後は菊池を三振に抑え、雄たけびを上げた。この試