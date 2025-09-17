金価格は年明け以降に急ピッチで上昇したが、4月以降は１トロイオンス3200ドルから3400ドルで往来していた。しかし、ここにきて再び価格が高騰している。ロンドンの金現物価格は、9月に入って史上初めて3600ドルを突破した。この高騰はどこまで続くのか。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一氏に聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:02本編開始01:28金価格が上昇を続ける要因05:41需給面から見た金相場の