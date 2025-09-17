男子やり投げ予選Ｂ組で、初出場の長沼元（スズキ）は７４メートル７０にとどまり、決勝進出を逃した。先にＡ組で登場した粼山雄太、ディーン元気はいずれも予選敗退だったため、日本勢３選手は、全員予選で姿を消すことになった。２７歳の長沼は岩手・陸前高田出身。高田高から国士舘大に進み、現在はスズキに所属。今年４月の織田記念で８０メートル５８の自己ベストを出し、日本選手権では３位に入った。初めての世