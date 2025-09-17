◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神の村上頌樹投手が６回５安打１失点でマウンドを降りた。１点リードの３回、小園に同点打を献上したが、最少失点にとどめた。この日も８三振を奪い、リーグトップの奪三振数を「１３２」に伸ばした。同２位の巨人・山崎、中日・高橋宏に１０個差をつけ、タイトルに前進した。打線は６回に３得点。援護にも恵まれ、１２勝目の権利を手にした。