お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。理想とする男性との出会いについて語った。この日のテーマは「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」。ロマンチストという大久保は、どういう面がロマンチストじか？と聞かれ「50過ぎても、どうしてもこういう風に出会いたいっていう理想があって」と明かした。それは「ゴミ捨て場から始まる恋」