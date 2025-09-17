◆イースタン・リーグ西武０―１巨人（１７日・ベルーナドーム）左手首痛から復帰した巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が１７日、実戦復帰後初の複数安打を放った。イースタン・西武戦（ベルーナＤ）に「２番・ＤＨ」で先発出場。初回無死一塁で中前安打を放って好機を広げると、５回２死でも左前へ鋭い当たりを運んだ。３回先頭ではファウルで粘って四球を選び、全３打席出塁と存在感を示した。来日２年目の今季は、８月２