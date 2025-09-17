◇パ・リーグ日本ハム2―3楽天（2025年9月17日楽天モバイル）日本ハムは17日、楽天に延長11回の末、サヨナラ負けを喫し、4連勝を逃した。首位のソフトバンクが西武に勝利したため、その差は3.5ゲーム差に広がった。1点を追う8回にレイエスが楽天2番手・西口の1ボールからの2球目、高め直球を振り抜いた打球は大きな弧を描いてバックスクリーンへ飛び込んだ。本塁打争いを独走する32号同点ソロで試合を振り出しに戻したが