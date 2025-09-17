「東京記念・Ｓ２」（１７日、大井）人馬そろって歓喜のＶだ。好位から直線で早々先頭に立った３番人気のマルカンラニが、重賞初挑戦＆３連勝で５馬身差Ｖ。デビュー２０年目の松崎正の左手が何度も挙がった。２着に１番人気のグロリアムンディ、３着に４番人気のナチュラルハイが入り、４着グリューヴルム、５着エクセスリターンとともに「第３５回埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３」（１０月２９日・浦和）への優先出走権をゲットした。