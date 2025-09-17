◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子200mの予選全6組が17日に行われ、準決勝に進む24人が決定。進出選手のうち5人が19秒台をたたき出す、世界最高峰の戦いが繰り広げられています。最も速いタイムをマークしたのは、ジャマイカのブライアン・レベル選手。第5組で登場すると、スタートから他レーンの選手を引き離す走りを披露。最後はスピードを落としながらも19秒84を記録しました。また第2組のレースはデッドヒー