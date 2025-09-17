日本人初の「アメリカ野球殿堂入り」を果たしたイチローさんのシアトルの自宅に、強盗が入っていたことがわかりました。妻の弓子さんがドアを押し返し、部屋への侵入を防いだということです。■イチローの妻・弓子さん、強盗の侵入を防ぐ事件があったのは、イチローさんが「アメリカ野球殿堂入り」を果たし表彰された、半年ほど前のこと。イチローさん（今年7月）「誰よりも私を支えてくれたのは妻の弓子です」その妻・弓子さんが