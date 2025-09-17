「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）ヤクルトが痛恨の競り負けを喫した。今季のＣＳ進出の可能性が完全に消滅し、３年連続のＢクラスが確定した。打線は初回に相手先発・戸郷攻略のきっかけをつかんだ。１死二塁から３番・内山、続く村上が連続四球を選び満塁。この好機でオスナが初球の直球をコンパクトに捉え、左前に運ぶ適時打で２点を先制した。その後は戸郷を打ちあぐね、苦しめられ、６回を２得点に抑えられた