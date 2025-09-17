ヤクルト戦に先発した巨人・戸郷＝神宮巨人が3連敗を阻止した。0―2の二回にリチャードの2ランで追い付き、三回は泉口の犠飛で勝ち越した。五回にも追加点。戸郷は6回を2失点で7勝目。マルティネスが42セーブ目を挙げた。ヤクルトは4位以下が確定した。