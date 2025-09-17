埼玉県八潮市で１月に起きた道路陥没事故を受け、国土交通省は１７日、設置後３０年以上の大型下水道管を対象に全国で実施している特別重点調査の途中経過を公表した。腐食や破損などのリスクが高いとみて優先して調査している管の半数近く（約３００キロ）で、５年以内の緊急対策が必要と判定された。１割は１年以内の対策が必要な状態だった。同省は同日、下水道管を管理する自治体に、陥没防止に向けた迅速な対策を文書で要請