■東京2025世界陸上競技選手権大会（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400mハードルの準決勝が行われ、世界王者のK.ワーホルム（29、ノルウェー）が47秒72の組2着でフィニッシュし、決勝進出を果たした。レースは前半からワーホルムが大きくリード。リズムよくハードルを越えると最後は流して2着でフィニッシュ。着順で決勝進出を決めた。17年ロンドン大会、19年ドーハ大会、そして23