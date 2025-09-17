「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）３位・巨人が連敗を２でストップ。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差１をキープした。嫌な形で２点を失った直後の二回、リチャードが１１号同点２ラン。奥川の内角高めの直球を豪快にフルスイング。左翼ポール際に運んだ。「気持ちです！前の回の守りで（岡本）和真さんのいいプレーがあったので、これはいけるぞと思っていました。打席の前もみんなに情報をもらっていたので、あとは気