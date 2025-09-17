Photo: ヤマダユウス型 まだ見ぬグルメと出会えるチャンス！パビリオンを巡るだけが、万博の楽しみにあらず。あらゆる場所で提供されている個性豊かな料理も楽しみの一つですよね。この記事では、万博取材時に訪れたユニークなフードたちをご紹介。「こんな美味しい料理があったのか！」と、新鮮な発見だらけでした。肉も野菜もご一緒に Photo: ヤマ