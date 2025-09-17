◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）5位の西武は先発の武内夏暉が自己ワーストの11失点と大炎上して、今季6度目の4連敗を喫した。左下腿（かたい）打撲による離脱から約1カ月半ぶりに復帰した左腕は3回途中ＫＯで5敗目を喫した。西武は2回、渡部聖弥がソフトバンク先発のリバン・モイネロから先制の10号ソロ。球団では22年ぶり7人目となる新人選手の2桁本塁打を記録した。球団新人の2桁本塁打のは1950