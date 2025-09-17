◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクが4連勝を飾り、優勝マジックを10に減らした。打線が3回までに先発全員安打を記録するなど、西武先発の武内夏暉から11点を奪って3回途中でKO。先発のリバン・モイネロは5回2安打1失点で8月10日以来の白星となる11勝目を挙げた。ソフトバンクは2回にモイネロが渡部聖弥に先制の10号ソロを許したが、直後に打者11人の猛攻で7点を奪って逆転。2死満塁