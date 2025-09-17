日本海を南下する前線の影響で、新潟県内は大気の状態が非常に不安定となっています。17日夜遅くからは土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。 17日午前11時前、勢いよく雨が降り出したのは佐渡市です。横殴りの雨が激しく地面をたたく様子が見られました。日本海を南下する前線に向かい、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安となっている県内。【記者リポート】「新潟市江南区、午