西武は１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に８―１１と敗戦。４連敗を喫し借金は今季ワースト「１１」に拡大した。先発した武内夏暉投手（２４）は３回途中まで６６球を要しホークス打線に先発全員安打となる１０安打を許し自己ワーストの１１失点でＫＯ降板。５敗目（４勝）を喫し防御率は５・２６となった。２回に渡部聖弥外野手（２３）がモイネロから球団２２年ぶりの新人２桁本塁打となる１０号先制弾を放ち武内