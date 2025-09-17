◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）巨人のライデル・マルティネス投手が両リーグ単独トップで、１３年の西村健太朗に並ぶ球団記録のシーズン４２セーブ目をマークした。５試合ぶりの出番で、２点リードで迎えた９回を無失点で締めた。１２登板連続セーブ成功で自身が持つ球団記録も更新した。