◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人・大勢投手が２点リードの８回から３番手で登板し、１回無失点で４２ホールド目をマーク。リリーフ勝利（８勝）＋ホールドのホールドポイント（ＨＰ）を５０ＨＰとし、４９ＨＰの１６年マシソン（リリーフ８勝）を抜いて球団新記録を樹立した。これが今季５８登板目で、ルーキーイヤーの２２年を超えてキャリアハイを更新した。