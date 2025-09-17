日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 住宅着工件数（8月）21:30 予想136.7万件前回142.8万件（住宅着工件数) 予想-4.4%前回5.2%（住宅着工件数・前月比) 予想137.1万件前回136.2万件（住宅建築許可件数) 予想0.7%前回-2.2%（住宅建築許可件数・前月比)