◇陸上世界選手権(17日、東京・国立競技場)陸上男子200メートルで鵜澤飛羽が組3着に入り、準決勝進出を決めました。予選最終組の6組を走る鵜澤選手は3レーンで出場。漫画やアニメ好きで知られる鵜澤選手は名前をコールされると人気アニメ「NARUTO」のポーズを披露し会場からは大歓声があがりました。ホームのファンを味方につけた鵜澤選手はスタートから飛ばし、ストレートに入ると最後まで粘り、20秒39で3着に入り、着順で準決勝