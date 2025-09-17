◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）8回、巨人にアクシデント。キャッチャーの岸田行倫選手が右肩付近にデッドボールを受け、途中交代となりました。4対2とリードして迎えた8回、ノーアウト1塁で岸田選手が打席に入ります。バスターで打ちにいったところ、ヤクルト4番手・木澤尚文投手の150キロのツーシームがインコースに抜け、右肩付近に直撃。岸田選手は顔をしかめてあお向けに倒れ、その場にトレーナーが駆