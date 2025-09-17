俳優の中村雅俊さん（74）が、映画初監督を務める『五十年目の俺たちの旅』の公開日が決定し、ポスタービジュアルが公開されました。映画は、1975年に連続ドラマとして放送された『俺たちの旅』の映画化で、中村さん演じるカースケ（津村浩介）と田中健さん（74）演じるオメダ（中谷隆夫）、そして秋野太作さん（82）演じるグズ六（熊沢伸六）による青春群像劇。オメダの妹・真弓役の岡田奈々さん（66）も出演し、50年前のオリジナ