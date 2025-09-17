ザ・神隠しだな〜濡れた足跡が毎日一歩ずつ近づいてくる。 正体を暴くため向かったのは／怪異、はじめました（1）ほとんど怖くないどころか、むしろ可愛い!?個性豊かな怪異たちをバスターする、ちょっと変わったオカルトバディの怪奇談！昼はラーメン屋、夜は探偵事務所でオカルトバスターとして働く幽玄（ゆうげん）と梛（なぎ）。一つ屋根の下で暮し、依頼解決のため力を合わせている2人は互いに信頼し合う関係かと思いきや、呪