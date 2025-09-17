◇セ・リーグ巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人は17日、敵地神宮でヤクルトに競り勝ち、連敗は2でストップ。65勝65敗3分けで勝率を再び5割に戻した。先発投手の戸郷は初回に四球が絡みあっさりと2点を失うピリッとしない立ち上がり。打線は0―2の2回にリチャードの11号2ランで同点に追いつくと、3回には戸郷の内野安打から丸がつなぎ1死一、三塁の場面で泉口がきっちり犠飛。戸郷が生還し勝ち越しに成功した