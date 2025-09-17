◇セ・リーグ巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）がリリーフ登板。両リーグ単独トップとなる今季42セーブ目を挙げ、13年西村健太朗の球団最多記録に並んだ。9回のマウンドに上がると代打・中村を空振り三振、代打・宮本を二ゴロに仕留め危なげなく2アウト。最後は代打・山田を左飛に仕留めた。セーブ数のセ最多記録は05年岩瀬仁紀（中日）、07年藤川球児