新校舎などの建設工事を巡る背任事件に関連し、東京女子医大（東京都新宿区）は17日、不正支出で大学に損害を与えたとして、元理事長岩本絹子被告（78）＝背任罪で起訴＝に約2億5千万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたと発表した。提訴は8月12日付。大学の第三者委員会は2024年8月に公表した調査報告書で、同窓会組織から大学側への出向者に対する人件費や、業務委託費に関する不正支出問題を指摘。被告に権限が集