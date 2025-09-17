8回を投げ終え、ガッツポーズするDeNA・東。無失点で14勝目を挙げた＝バンテリンドームDeNAが5連勝。東が8回を4安打に抑えて三塁を踏ませず、リーグ最多14勝目を挙げた。変化球を低めに集めて9奪三振。七回には均衡を破るスクイズを決めるなど、投打で躍動した。伊勢が11セーブ目。中日の金丸は6敗目。