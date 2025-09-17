■東京2025世界陸上選手権（17日、国立競技場）「100m エキシビションレース」【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京デフリンピック（11月15〜26日、東京・駒沢オリンピック公園総合運動場ほか）の開催を前に、デフアスリート15人が国立競技場で行われている東京2025世界陸上の100mエキシビションレースに参加した。本大会に出場する短距離の佐々木琢磨（31、仙台大学TC）、山田真樹（28、ぴあ）ら男子8人、