chilldspotが、「Unbound」のミュージックビデオを公開した。◆chilldspot 動画「Unbound」は、9月24日にリリースする3rdフルアルバム『handmade』に先駆けて配信された楽曲で、ベースの小粼がラップに初挑戦するなど、バンドとしての新たな一面を提示した意欲作だという。ミュージックビデオでは、“窮屈にならず、自由に生きたい”という楽曲のテーマを体現するように、ダイナミックな演奏シーンが展開され、物語に合わせ