モデルの山田優が17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場した。山田優山田は、黒を基調にした個性的なデザインのセットアップで登場。「前と後ろの切り替えが可愛いセットアップを着させていただきました。前と後ろの顔が全然違ってすごく可愛いし、下だけでも上だけでも着られる」とファッションのお気に入りのポイントを説明した。また、MCから「秋におしゃれをして出かけたい