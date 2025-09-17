風男塾が、10月15日に発売するニューシングル「Frontier」に先駆け、アーティスト写真やジャケット写真といった新ビジュアルに加え、MVのショートver.を公開した。◆風男塾 動画今作は、全メンバーがラップに挑戦し、「未来は誰にも分からない、だからこそ、自分の力で勇気を持って切り拓こう」という前向きなメッセージを届けているという。失敗や挫折さえも未来への糧になる――そんな想いが込められたこの楽曲は聴く人の背中を