カラノアが、メジャー1stシングル「レイ」を本日リリースした。◆カラノア 動画「レイ」は幼い頃の原体験を元に組み上げられた楽曲だという。衝動にも似たロックサウンドが聴く人の高揚を扇動し、サビの情動的なメロディラインは、その爆発性の中にどこか悲哀を孕んでいる。遠い記憶に幽かに映る亡霊を追うような、抽象度の高い歌詞に乗せ踏まれる韻など、楽曲全体を通してバンドの進化を存分に味わえる一作に仕上がっているとのこ