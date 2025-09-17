小倉 唯が、ミニアルバム『Labo-Ratory』を2025年11月25日にリリースすることを発表した。アルバムタイトルの「Labo-Ratory」は「実験室／研究所」を意味しており、様々な曲調やコンセプトに挑戦した作品になっているという。合わせて、新しいアーティスト写真も公開された。なお、リリース日の11月25日は、アルバムタイトルともリンクしている＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞の最終日・神奈川・パシフィコ横浜