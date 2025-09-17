◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が、６回４失点（自責２）で３点リードを許して降板した。８月２６日の巨人戦（マツダ）で３年連続の２ケタ勝利に王手をかけながら、３戦足踏みとなった。プレーボール直前の雷雨で、試合開始が１時間１０分遅れる悪コンディションだった。３回１死から近本に二塁打を浴び、２死二塁から森下の適時打で先制を許した。打線がすぐに同点に追い付