【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・高橋奎二―巨人・森田駿哉（１８時・神宮）◆中日・涌井秀章―ＤｅＮＡ・石田裕太郎（１８時・バンテリンドーム）◆広島・高太一―阪神・大竹耕太郎（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・今井達也―オリックス・山下舜平大（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・種市篤暉―楽天・岸孝之（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・大関友久―日本ハム・北山亘基（１