◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子やり投げで予選落ちとなった７月の日本選手権王者の崎山雄太（２９）は、珍しい所属先の支えもあって２大会連続の世界陸上の舞台に立った。所属の愛媛競技力本部の正式名称は「愛媛県競技力向上対策本部」。２００７年１２月に愛媛県庁内に設立した部署だ。翌年、メンバーに加わった事務局長の辻岡英幸氏（５７）は「当時の国体成績が４７都道府県中、愛媛は下位でした。１０年後の